МЧС объявило о штормовом предупреждении в Челябинской области

Несмотря на сильный ветер, в регионе будет сохраняться плюсовая температура Фото: Алексей ФОКИН

На Челябинскую область надвигается шквалистый ветер. Погода может ухудшиться первого апреля. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

— По данным центрального гидрометцентра на территории Челябинской области ожидаются порывы ветров до 22 м/c, — сообщили в ведомстве.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Гражданам рекомендуется убрать хозяйственные вещи с балконов и закрыть все окна. Также при сильном ветре не следует стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

В четверг, 1 апреля, в Челябинской области днем будут плюсовые температуры. По данным челябинского гидрометцентра, ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в горах — умеренные. Утром на отдельных участках дорог гололедица.

Ночью будет 0..-5 в низинах -5..-10 градусов, ветер юго-западный ночью 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с. Днем потеплеет до +5..+10 градусов, ветер усилится до 9-14 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

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