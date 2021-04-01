Суровое мыло: в челябинской больнице придумали, как заставить пациентов мыть руки

Мыло аккуратно порезано и сложено Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Иногда смотришь на обмылок в общественном туалете и думаешь, что безопаснее: помыть руки или не трогать его? В поликлинике ОКБ №2 Ленинского района решили проблему. Хозяйственное мыло нарезали кубиками и положили в баночку.

— Рядом стоит еще одна баночка. Вероятно, для использованных кусков. Как тебе такое, Илон Маск? — шутит жительница района Ирина.

Особо продвинутые пациенты вспомнили видео из Интернета, где блогеры режут ножом мыло. Считается, что в сочетании с хрустящим звуком такое видео дает эффект расслабления. А называется все это ASMR или «автономная сенсорная меридиональная реакция».

— Может в больнице завелся блогер? Только режет мыло сурово — большими кусками, да еще и хозяйственное. Зато после съемок роликов можно и в дело пустить. Не выбрасывать же, — шутит еще одна пациентка поликлиники Алина.

— Чтоб наверняка смыть с рук всю дрянь, надо измылить весь кусок, — предполагает Алексей.

МЫТЬ ИЛИ НЕ МЫТЬ?

Обычное мыло, независимо от ингредиентов, предназначено для отделения грязи, жира и всего остального, что находится на вашей коже. Мыло не убивает коронавирус или бактерии. Пузырьки его пены, наряду с энергичной очисткой всех частей ваших рук и пальцев, отрывают вирусы (и микробы, и все остальное лишнее) с вашей кожи, чтобы их можно было смыть в канализацию.

Наши коллеги kp.ru разобрались, что надежнее: мыло или антисептик.

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