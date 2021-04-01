В Ленинском районе Челябинска взорвалась иномарка

По словам жителей, машина рванула, когда водитель садился в нее. Фото: vk.com/«Типичный Челябинск»

ЧП произошло накануне вечером, 30 марта, во дворе дома №3 на улице Барбюса. По словам очевидцев, на место быстро приехали силовики и оцепили покореженный автомобиль.

В соцсети попал ролик, снятый жителем дома из окна. За кадром он рассказывает, что машина рванула, когда водитель попытался сесть в нее.

— Все проснулись от вспышки и от грохота, — говорит автор ролика.

По предварительной информации, водителя иномарки увезли с ожогами. Машину из двора тоже убрали. Об инциденте сейчас напоминают только черный снег и разлетевшиеся стекла.

Фото: читатель КП

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