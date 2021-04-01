Количество заболевших от коронавируса в Челябинской области на 1 апреля 2021 - 56 773 человека.
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Еще у 129 жителей Челябинской области подтвердился коронавирус, школьников среди них нет. По данным регионального минздрава, на 1 апреля общее количество зараженных с начала пандемии составляет 56 773.
Летальная статистика пополнилась за сутки еще 8 случаями. От COVID-19 умерли 6 человек, от других причин (ковид стал сопутствующим) — двое.
За прошедшие сутки выписаны 217 человек. Всего 50 705 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Лечение продолжают 3671 южноуралец.
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