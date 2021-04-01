Предпринимателя из Челябинска заподозрили в неуплате налогов на 16 млн рублей

Бизнесмен должен будет также возместить причиненный бюджету ущерб. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске следователи возбудили уголовное дело на директора фирмы, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, он задолжал государству 16 млн рублей.

— В период 2017-2019 годов подозреваемым в налоговые органы была представлена заведомо ложная информация о фиктивных сделках с «номинальными» организациями, позволившая предъявить налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость, — сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК России по Челябинской области по взаимодействию со СМИ Владимир Шишков.

Сейчас решается вопрос по мере пресечения для бизнесмена. В СК отметили, что будут настаивать на том, чтобы он возместил причиненный ущербу бюджет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru