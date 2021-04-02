Вестники весны: на Таганае Челябинской области проснулись муравьи

Муравьи сейчас будут набирать в себя как можно больше тепла, чтобы потом, будто крохотная батарейка, нести его в нижние горизонты. Фото: нацпарк "Таганай"/vk.com

На Таганае проснулись муравьи — один из вестников наступающей весны. Как рассказали в нацпарке, у крохотных насекомых важная задача. Действительно ли в Челябинскую область пришло тепло — смотрим прогноз погоды на ближайшие выходные.

— Хотя муравьи кажутся медлительными и сонными, внутри этих многоэтажных хором жизнь кипит. Там идет генеральная уборка помещений, ремонт, ревизия кладовых и пополнение запасов, — сообщили в нацпарке «Таганай». — Одна из задач вышедших на поверхность обитателей муравейника — набрать в себя как можно больше тепла. А потом, будто крохотная батарейка, нести его в нижние горизонты.

Южноуральцы уже заждались хорошую погоду. Посмотрим, какой прогноз на ближайшие выходные дает челябинский гидрометеоцентр.

В пятницу, 2 апреля, на Южном Урале будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Днем +5 …+10 градусов. Правда, будет сильный ветер — 7-12 м/c, местами порывы 15-20 м/с.

В субботу и воскресенье, 3-4 апреля, будет также облачно с прояснениями. Ветер будет уже не таким яростным — 3-9 м/с. Будет по-прежнему также тепло — +5 …+10 градусов.

В Челябинске в наступающие выходные тоже тепло — +7 …+10 градусов, без осадков. Ветер 3-9 м/с. Немного ветрено будет в сегодня, 2 апреля, — до 13 м/с.

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