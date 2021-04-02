В Челябинске ссора на парковке переросла в стрельбу

Спор возник на парковке у дома
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Вчера, 1 апреля, вечером в Челябинске у дома по улице Чичерина, 42б двое соседей не поделили парковочное место. В итоге один из участников конфликта открыл стрельбу из травматического пистолета.
— Все участники конфликта установлены. Пистолет у стрелявшего травматический, разрешение на него есть, — сообщили в ГУ МВД по Челябинску.
В полиции добавили, что сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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