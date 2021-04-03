Все большое южноуральцев умирают непосредственно от коронавируса Фото: Валентина ВАГАНОВА

Количество умерших от коронавируса в Челябинской области на 3 апреля 2021 пополнили 9 новых случаев. Непосредственно от COVID-19 скончались семь 7 человек. Об этом сообщили в минздраве Челябинской области.

За сутки подтверждено еще 125 случаев. Всего ковидом заразились 57 026 человек. Из них выздоровели 51 129. За прошедшие сутки выписаны еще 201 человек.

На лечении остаются 3481 человек.

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Челябинские ученые совместно с коллегами из Бразилии, Индии и ЮАР получили грант БРИКС на поиск препаратов от коронавируса. Они протестируют эффективность уже известных лекарств, оценят возможности применения концентрированных природных веществ, а затем предложат более эффективные препараты. Подробнее — в нашем материале.

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