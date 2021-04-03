Во время пожара из общежития челябинского техникума эвакуировали более 100 человек

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Днем в субботу, 3 марта, в пятиэтажке на улице Чайковского, 1, где располагается общежитие Челябинского дорожно-строительного техникума, произошел пожар. На место были направлены пожарные по повышенному номеру сложности.

— По прибытии первого отделения обнаружено горение вещей на пятом этаже. Из здания самостоятельно вышли на свежий воздух 108 человек. Пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

После проветривания помещений жители смогли вернуться в комнаты. По предварительным данным, произошло короткое замыкание розетки. На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории.

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