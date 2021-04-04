Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Министерство здравоохранения Челябинской области опубликовало свежую статистику по коронавирусу. По данным ведомства на 4 апреля 2021 года, в регионе зафиксировано 57 149 случаев COVID-19. За сутки болезнь обнаружили еще у 123 человек, среди которых нет школьников. При этом выздоровели 182 человека, а всего с начала пандемии болезнь перебороли 51 311 южноуральцев. В больницах под наблюдением специалистов остаются 3 415 пациентов.

За прошедшие сутки умерли еще 7 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. 6 из них скончались от самого вируса, а у одного он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.

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