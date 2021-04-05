Сбербанк и «Деловая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве в Челябинской области

Сбербанк и Челябинское отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 2 апреля заключили соглашение о партнерстве. Документ подписали управляющий Челябинским отделением банка Денис Чугунов и председатель ЧРО ООО «Деловая Россия» Владимир Павлов.

Организации будут сотрудничать в развитии малого и среднего предпринимательства в регионе. Приоритетными направлениями совместной работы станут построение системы обратной связи с предпринимательским сообществом по продуктовой линейке банка для частного несырьевого бизнеса и качеству работы офисов Сбербанка, обсуждение и мониторинг государственных программ поддержки бизнеса. Также сотрудничество будет направлено на популяризацию предпринимательской деятельности, вовлечение в предпринимательство, повышение финансовой грамотности и профессиональных компетенций участников рынка.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

— Сбербанк постоянно внедряет программы для поддержки предпринимателей и стремится создать комфортную среду для ведения бизнеса. Соглашение с челябинским отделением «Деловой России» — еще один шаг к плодотворному сотрудничеству с активными предпринимателями региона. Уверен, что партнерство пойдет на пользу бизнес-сообществу, и мы вместе реализуем много интересных проектов.

Владимир Павлов, председатель ЧРО ООО «Деловая Россия»:

— «Деловая Россия» ставит перед собой задачу — расширять партнерские связи, которые могут быть полезны для развития бизнеса. Мы, как бизнес-объединение, выступаем за выстраивание более эффективного диалога предпринимателей с представителями власти, коммерческими структурами, ведущими общественными организациями. Взаимодействие делороссов с Челябинским отделением Сбербанка — интерес с обеих сторон. Надеемся, что это соглашение станет дополнительной возможностью для развития малого и среднего предпринимательства на территории региона.

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