Некоторые котики продолжают греться возле раскаленных батарей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинск пришло долгожданное тепло. Горожане начинают жаловаться на духоту в квартирах и открывают форточки. Специалисты администрации города начали мониторить среднюю температуру воздуха.

— На следующей неделе ожидаются значительные плюсовые температуры и в связи с этим ресурсоснабжающие организации переходят на минимальный температурный режим подачи теплоносителя. Мы начинаем мониторить среднесуточную температуру воздуха. Отопление можно будет отключить при среднесуточнной температуре +8 более пяти суток подряд, — рассказал на аппаратном совещании замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Если в доме автономная система отопления, собственники могут принять решение о снижении температуры и завершении отопительного сезона.

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