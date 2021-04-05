«Инвитро» проводит акцию «Забота о женском здоровье»

Кольпоскопия — это диагностическое исследование шейки матки и влагалища с помощью прибора, который обеспечивает яркое освещение и увеличение изображения, позволяет изучать строение поверхностных слоев эпителия и подлежащих кровеносных сосудов. Исследование дает возможность детально изучить ткани цервикального канала, влагалища и шейки матки при многократном оптическом увеличении с помощью специального оборудования — кольпоскопа.

Видеокольпоскопия — это современный метод гинекологического обследования с помощью специального прибора — видеокольпоскопа. При видеокольпоскопии обследуются вход во влагалище, стенки влагалища и шейка матки, но, в отличие от обычного кольпоскопа, с помощью видеокольпоскопа можно делать фото- и видеосъемку. Полученное цифровое изображение может быть обработано на компьютере и удобно храниться и может быть использовано в последующем при анализе хода лечения и состояния выявленных патологий. Процедура транслируется на монитор компьютера, специалист имеет возможность рассмотреть каждый участок слизистой и обнаружить даже минимальные патологически измененные участки тканей.

Кольпоскопияназначается при таких заболеваниях шейки матки, как эрозия, эктопия, эктропион, при подозрении на онкологические патологии женских половых органов, при ранее выявленных отклонениях в цитологических мазках и пр.

Исследование не требует специальной подготовки. За день до кольпоскопии нужно отказаться от использования тампонов, влагалищных суппозиториев, спринцеваний, а также воздержаться от половых контактов. Процедура не проводится в течение двух дней после взятия мазков с поверхности шейки матки и УЗИ вагинальным датчиком, а также во время менструации.

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