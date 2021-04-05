Головоломки и симуляторы: Челябинск примет финал Чемпионата России по киберспорту

Киберспорт очень популярен у молодежи. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Челябинске 22-23 мая во дворце спорта «Юность» состоится финал чемпионата России по компьютерному спорту 2021. Турнир организован Федерацией компьютерного спорта России и министерством по физической культуре и спорту региона.

Стало известно, что чемпионат пройдет при поддержке губернатора Алексея Текслера.

Чемпионат России год от года привлекает все больше участников. По словам президента Федерации компьютерного спорта России Дмитрия Смита, даже в прошлом году, в пандемию, турнир стал одним из самых массовых в стране.

Тогда в турнире сражались более 20 тыс. человек. Финал должен был пройти в Нижнем Новгороде, но из-за COVID-19 прошел онлайн.

В Челябинск на два дня в наш город приедут сильнейшие киберспортсмены по шести видам:

— боевая арена Dota 2;

— спортивный симулятор NHL 21;

— стратегия в реальном времени StarCraft II;

— соревновательная головоломка ClashRoyale;

— файтинг Tekken 7;

— технический симулятор дрон-рейсинга DCL — TheGame.

Призовой фонд — более 3,5 млн. руб.

Оргкомитет ЧР по компьютерному спорту-2021 возглавляет заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

— Киберспорт — бурно прогрессирующий и динамично развивающийся вид спорта, популярный у молодежи. Не сомневаюсь, что и люди, мало знакомые с компьютерном спортом, посетив наши соревнования, найдут для себя что-то интересное. Мы постараемся сделать так, чтобы посетители всех возрастов получили массу эмоций и впечатлений от мероприятия, — сказал Евдокимов.

Кстати, ЧР по компьютерному спорту — официальные соревнования из Единого календарного плана минспорта РФ.

Все о чемпионате России - на сайте esportchamp.ru.

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