В Миассе Челябинской области закроют единственный роддом

Ближайшие две недели в роддоме Миасса будут проводить санобработку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Миассе Челябинской области на две недели закрывают единственный роддом, куда приезжают рожать женщины, в том числе из соседних районов — Чебаркуля, Златоуста, Карабаша, Уйска. С 26 апреля по 10 мая в роддоме будет проведена плановая санитарно-гигиеническая обработка.

— Несмотря на то, что у нас строго соблюдаются все санитарно-гигиенические условия, и все отделения моются и дезинфицируются по несколько раз в день, мы не можем работать без масштабных уборок и ремонтов, — сообщили в роддоме №2 города Миасса. — Именно поэтому мы берем своеобразный «тайм-аут» на 2 недели, в течение которых медучреждение ожидает комплексная обработка с дезинфекцией вентиляции, помещений, окон, дверей, оборудования и мебели, и небольшой косметический ремонт.

Принимать рожениц будут до 25 апреля включительно, а вот будущих мамочек, время родов у которых наступит после этого срока, перераспределят в другие роддома. По плановым родам — это Областной перинатальный центр в Челябинске. А вот если роды начнутся неожиданно или возникнут другие проблемы, в роддоме советуют сразу вызывать скорую помощь. Она отвезет в ближайший роддом — в Златоуст.

Кстати, роддом в Златоусте какое-то время был переоборудован в ковидный госпиталь. И роженицы наоборот приезжали в Миасс. Осенью против такого решения протестовали местные жители. Как сообщили КП-Челябинск в справочной роддом №1 в Златоусте, роддом давно работает в прежнем режиме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru