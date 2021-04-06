Знак отличия: в Челябинске губернатор открыл фестиваль «Денис Мацуев представляет»

Алексей Текслер вручил Денису Мацуеву Знак отличия "За заслуги перед Челябинской областью". Фото: gubernator74.ru

Во вторник, 6 апреля, в Челябинске открылся X международный музыкальный фестиваль «Денис Мацуев приглашает». Праздник музыки открылся на сцене Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. Глинки.

Гала-концерт посетил губернатор Алексей Текслер с супругой Ириной. Фестиваль на Южном Урале проходит при поддержке главы региона. Со сцены Алексей Текслер поблагодарил прославленного пианиста за любовь к Южному Уралу и неустанную пропаганду музыкального искусства.

Народному артисту РФ губернатор вручил награду — Знак отличия «За заслуги перед Челябинской области».

— В десятый раз Денис Леонидович Мацуев открывает фестиваль, который мы очень любим и с нетерпением его ждем каждый год. Концерты состоятся в Челябинске, Сатке и Троицке. Южноуральцы из всех городов ждут выступления замечательных мастеров, — сказал глава области.

На сцене оперного блистали сам мэтр Денис Мацуев, народная артистка России Хибла Герзмава, народный артист России Юлиан Рахлин, заслуженный артист Армении Нарек Ахназарян.

Музыку дарил и Челябинский симфонический оркестр под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова.

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