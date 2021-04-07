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Происшествия7 апреля 2021 9:43

«Родился живым»: в Челябинской области возбудили дело об убийстве младенца, труп которого нашли на пустыре

Тело ребенка случайно обнаружили дети
Иван АЛЕКСЕЕВИван АЛЕКСЕЕВ
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Следователи считают, что ребенка убили или просто оставили на улице

Следователи считают, что ребенка убили или просто оставили на улице

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области возбудили уголовное дело об убийстве младенца, труп которого нашли на пустыре в поселке Мирный. Информацию об этом подтвердили в следственном отделе села Миасское.

— Вчера возбудили уголовное дело, — рассказал КП-Челябинск следователь СКР Павел Лапшин. — Ребенок родился живым, потом его либо убили, либо просто оставили в беспомощном состоянии на улице.

Напомним, пакет с телом новорожденной девочки нашли дети, которые играли на пустыре, заваленном шифером и строительным мусором. Один из ребят сообщил о находке своей матери, а та уже обратилась в полицию. Родители мертвой девочки все еще не найдены.

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