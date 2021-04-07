Челябинская прокуратура проверит информацию о попадании навоза с фермы компании «Ариант» в питьевую воду

Прокуратура проверит законность размещения отходов предприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Челябинской области проверит возможные нарушения природоохранного законодательства со стороны компании «Ариант». В социальных сетях появилась информация, что жидкий навоз с предприятия попал в питьевой источник, которым пользуются жители Увельского района.

— Поселок Березовка, в водное сооружение попали отходы с агрофирмы «Ариант» — это все вывозится на поля поселка. Весна внесла свою лепту, и теперь из кранов жителей течет вода с ароматом фекалий, — написала в социальных сетях Ирина Подживотова.

Эту информацию теперь проверит прокуратура. Нарушения, возможно, коснулись жителей не только Увельского, но и Еманжелинского районов.

— В ходе проверки будет дана оценка изложенным в публикации доводам о загрязнении питьевого источника отходами животноводства, а также законности размещения таких отходов на землях сельскохозяйственного назначения, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

О результатах проверки станет известно позже.

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