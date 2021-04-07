Южноуральцы стали более грамотно подходить к ежемесячным расходам

Аналитики выяснили, как жители Челябинска предпочитают экономить в этом году. По результатам исследования, многие южноуральцы стали экономить за счет «пакетного» подключения услуг — от этом говорит рост спроса в регионе на цифровые сервисы. В первом квартале по сравнению с аналогичным периодом 2020 года жители Челябинской области стали почти в полтора раза чаще покупать услуги связи «пакетами», сократив таким образом затраты примерно в полтора раза. Самыми практичными показали себя жители микрорайонов, расположенных на «Северке», — за последние три месяца они выбирали пакетные тарифы МТС чаще, чем жители остальных районов Челябинска и других городов региона.

Пик обращений на подключение пакетных тарифов, объединяющих домашний интернет, цифровое ТВ, и мобильную связь с безлимитным интернетом для нескольких членов семьи, пришелся на январь, когда люди вернулись к работе и учебе после новогодних каникул. Однако в феврале 2021 года спрос на «пакеты» остался на уровне предыдущего месяца, хотя в прошлом году до начала действия коронавирусных ограничений наблюдалось заметное сезонное снижение. Причиной высокой популярности пакетных предложений могло стать более грамотное планирование семейных бюджетов южноуральцев: подключение нескольких услуг МТС позволяет снизить ежемесячные затраты семьи и сэкономить несколько тысяч рублей за год.

С запуском сверхскоростного интернета до 1 Гбит/с в конце прошлого год, компания зафиксировала больший рост спроса на пакетные тарифы МТС в первом квартале в микрорайонах «Парковый», «Тополиная Аллея» и «Академ Риверсайд», расположенные на северо-западе Челябинска. Высокий интерес к таким предложениям компания также зафиксировала в Ленинском районе Магнитогорска.

— Мы постоянно фиксируем рост интернет-трафика и видим высокий уровень числа обращений южноуральцев к цифровым сервисам. Для того, чтобы жители региона могли с комфортом и выгодой пользоваться всеми привычными ресурсами, мы запусти в Челябинске и Магнитогорске высокоскоростной домашний интернет до 1 Гбит/с, а также представили южноуральцам новый семейный тариф, на котором кроме ТВ и домашнего интернета есть возможность разделить пакет минут, SMS и мобильного интернета на семью до пяти человек. Этот год мы начали с кратного роста количества подключений пакетных тарифов с высокоскоростным домашним интернетом — этим предложением пользуются наши текущие абоненты и именно его выбирают новые пользователи, — отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

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