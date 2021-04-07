В Металлургическом районе Челябинска посреди дороги загорелся трактор

Фото: «Челябинск № 1» / telegram

Сегодня в Челябинске посреди дороги загорелся трактор. ЧП случилось на улице Черкасской, на место выехали 8 сотрудников МЧС и 2 единицы техники.

— Поступило сообщение о возгорании дорожной техники, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. — На настоящий момент пожал локализован и ликвидирован, пострадавших нет.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Возможно, возгоранию послужил разлив масла или короткое замыкание. Информация об обстоятельствах происшествия появится позже.

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