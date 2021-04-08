Листва, собранная с придомовых территорий в Челябинске, будет вывозиться отдельными мусоровозами

В 2021 году уборка придомовых территорий многоквартирного жилого фонда в ходе весенних субботников будет организована по-новому. Такое решение было принято на совещании, которое проходило в Управлении ЖКХ Администрации Челябинска. На встрече, в которой приняли участие представители Центра коммунального сервиса и управляющих жилым фондом организаций, был достигнут ряд договоренностей, а именно:

1. Управляющие компании организуют отдельное накопление мешков с уличным сметом.

Это делается для того, чтобы исключить складирование мешков с отходами, в составе которых большое количество сухой листвы, в баки с твердыми коммунальными отходами.

Такой подход должен исключить сложности с дальнейшей обработкой мусора на сортировочных станциях. Ожидается, что благодаря раздельному складированию листвы и бытового мусора не произойдет перемешивание этих отходов. А это позволит вывозить их отдельно друг от друга. ТКО из баков при этом будет направляться на «сортировку» (из них будет извлекаться пригодное к вторичной переработке сырье), а листва — на захоронение.

ЦКС при этому будет направлять отдельные машины для вывоза листьев, собранных с придомовых территорий МКД.

2. Субботники будут проводиться строго по графику, который в настоящий момент составляется. Это необходимо для того, чтобы город не оказался одномоментно завален мешками, как это бывало в прошлые годы. Проведение субботников поэтапно (сначала очистку дворов ведут одни УК, затем другие и т.д.) позволит ритмично вывозить собранный уличный смет после очистки каждой из локаций в многоквартирном жилом фонде. Благодаря графику ЦКС сможет оперативно освобождать Челябинск от сезонного мусора.

По предварительным оценкам, в ходе субботников из Челябинска будет вывезено около 5,5 тысяч тонн уличного смета, включая листву. Для вывоза такого количества отходов большегрузной технике придется сделать около 200 рейсов на полигон ТБО.

Центр коммунального сервиса рассчитывает на согласованность действий с управляющими компаниями. Вместе с тем, регоператор напоминает, что обрезь веток и спилы деревьев, которые появляются при санитарной очистке территорий, не относятся к твердым коммунальным отходам и их вывоз не включен в тариф на услугу по обращению с ТКО. А вот листва, собранная в составе так называемого уличного смета с придомовой территории многоквартирных домов будет вывозиться в рамках тарифа. Список локаций для сбора листвы управляющие компании в ближайшее время согласуют с Администрацией города, и он будет предоставлен региональному оператору.