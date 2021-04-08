Губернатор Алексей Текслер собирает большое совещание по посевной-2021

-. Фото: gubernator74.ru

В пятницу, 9 апреля, в Челябинске состоится областное агросовещание под руководством губернатора Алексея Текслера.

Накануне старта посевной кампании, как сообщает пресс-служба главы региона, селяне подведут итоги прошлого года и обозначат важнейшие задачи года нынешнего. К разговору приглашены руководителей предприятий АПК, фермеры и организации, сотрудничающие с агропромышленным комплексом.

Откроет совещание губернатор. Как сообщает пресс-служба главы региона, Алексей Текслер вручит награды работникам сельскохозяйственной отрасли.

Министр сельского хозяйства Алексей Кобылин расскажет об итогах 2020 г. в растениеводстве и задачах-2021.

Обсудят важный вопрос поддержки предприятий АПК со стороны федеральной и региональной власти.

Ректор Южно-Уральского государственного аграрный университета Светлана Черепухина доложит о направлениях обучения студентов профессиям для работы на селе и сотрудничестве вуза с предприятиями АПК.

Один из важных вопросов — прогноз погоды на время весенней страды. Приглашенные на совещание узнают о колебании температур и запасах влаги в почве в тот период, когда в землю легло зерно; о результатах агрохимического мониторинга сельхозземель; о лизинге техники; результатах оцифровки сельхозземель, умном земледелии и страховании урожая.

После небывалой засухи прошлого года тема страхования посевов очень актуальна.

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