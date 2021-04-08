Игрока ФК «Челябинск», бросившего мяч в лицо соперника, дисквалифицировали на два матча

Илья Сальников получил красную карточку за неспортивное поведение. Фото: скрин www.instagram.com / 433

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать игрока «Челябинска» Илью Сальникова после матча 17-го тура ПФЛ с «Камазом».

— Илья Сальников из «Челябинска» ударил соперника мячом в лицо и был удален с поля. Исходя из всех обстоятельств, игрок дисквалифицирован на две игры с учётом автоматической дисквалификации», — цитируют спортивные СМИ главу КДК РФС Артура Григорьянца.

Отметим, что в самом челябинском клубе от комментариев по поводу дисквалификации Ильи Сальникова воздержались.

Инцидент произошел 4 апреля в стартовом матче второго круга чемпионата России в Профессиональной футбольной лиге. ФК «Челябинск» в Набережных Челнах встречался с местным «КамАЗом». На 27-й минуте матча защитник «горожан» Илья Сальников, вводя мяч в игру из-за боковой линии, бросил его не своим партнерам, а прямиком в лицо сопернику, который стоял едва ли не в метре от него. Но сначала Сальников дал понять, что готов бросить мяч в голову… В итоге бросил. Игрок «КамАЗа» скорчился от боли и присел на газон. Тот матч челябинский клуб, кстати, проиграл со счетом 3:1.

Следующий матч второго круга ПФЛ чемпионата России ФК «Челябинск» проведет уже завтра, 9 апреля, на домашнем стадионе «Центральный». Соперник – «Зенит-Ижевск» (начало в 17.30).

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