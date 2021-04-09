ТРК в Челябинске превратили в картинную галерею: в одном из залов представят работы лучших художников Урала

"Галерея Паркер" откроется 11 апреля. Фото ТРК "Куба".

Уникальные в выразительности цвета и пластики, пространство смысла и красок, ирония и ностальгия, понятная современному зрителю, экспрессивные, дерзкие в цвете и рисунке, самобытные, объединяющие в себе эпос, мудрость, быт, современные начала в ежедневной реальности, красота и правда, прозрачная и хрупкая лирика… Критики так отзываются о работах, которые представлены в «Галереи Паркер», называя это новым художественным пространством.

Организатор выставки Весталия Паркер отмечает, что в экспозиции можно будет увидеть холсты лучших художников Южного и Среднего Урала и Башкортостан. Творчество каждого из этих авторов – отдельная страница в отечественном искусстве конца ХХ – начала XXI веков.

— Характерно для эпохи то, что в ней нет изолированных, четко определенных течений, и в то же время общие черты порой сближают пути очень разных художников. Современному зрителю очень важно знать — и воочию видеть — что «большое искусство» не где-то далеко, в столицах и за рубежами, а здесь, рядом. Оно говорит с нами, о нас и для нас, — говорит челябинский искусствовед Марья Аникина.

В галерее будут представлены работы Михаила Назарова, Николая Пахомова, Станислава Лебедева, Зайнулы Латфулина, Павла Ходаева, Николая Аникина, Анатолия Калашникова и скульптора Юрия Крылова. Имена этих художников – легенды отечественного искусства, отмеченные при этом ярким своеобразием именно нашей художественной среды, её истории, её споров и поисков. Работы этих авторов представлены, в том числе, в Третьяковской галерее, Русском музее, во многих крупных выставочных и музейных центрах страны. Кстати, картины этих художников в разные годы продавались в отечественные музеи и частные коллекции, в том числе и в США, по цене от 300 до 900 тысяч рублей.

— У нас в Челябинске не так много площадок, где, в том числе, и местные авторы могут выставлять свои работы, и мы постараемся сделать все возможное, чтобы сократить этот дефицит. Поверьте, у нас есть талантливые, уникальные авторы и им есть, что показать широкой публике, — отмечает Весталия Паркер.

Выставка, площадь которой более 500 кв.м. начнет работу на втором этаже ТРК «Куба» в воскресенье 11 апреля с 18.00. Организаторы сообщили, что «Галерея Паркер» станет здесь традиционным местом для проведения выставок произведений искусства.

Выставка проходит при поддержке Министерства культуры Челябинской области и Управления культуры администрации Челябинска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru