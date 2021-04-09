В Челябинской области скончались 11 человек с коронавирусом

Из больниц за сутки выписаны 124 человека Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За прошедшие сутки на Южном Урале подтвердилось 120 новых случаев заражения коронавирусом. Всего подтверждено 57 751 случай. Об этом сообщает Минздрав Челябинской области.

Из больниц выписаны 124 человека. По-прежнему борются с COVID-19 3273 человека. Печальная статистика пополнила 11 умершими южноуральцами с коронавирусом. Восемь человек скончались непосредственно от ковида, трое — от других причин.

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