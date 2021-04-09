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Коронавирус Covid-199 апреля 2021 9:16

В Челябинской области скончались 11 человек с коронавирусом

Публикуем свежую статистику регионального минздрава
АННА ВОЛКОВААННА ВОЛКОВА
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Из больниц за сутки выписаны 124 человека

Из больниц за сутки выписаны 124 человека

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За прошедшие сутки на Южном Урале подтвердилось 120 новых случаев заражения коронавирусом. Всего подтверждено 57 751 случай. Об этом сообщает Минздрав Челябинской области.

Из больниц выписаны 124 человека. По-прежнему борются с COVID-19 3273 человека. Печальная статистика пополнила 11 умершими южноуральцами с коронавирусом. Восемь человек скончались непосредственно от ковида, трое — от других причин.

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