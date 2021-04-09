Челябинская область ждет посевную

Алексей Текслер поставил задачу: стремиться к урожаю в 2 млн тонн зерна Фото: Ольга АНТОНОВА

Еще немного, и в полях региона появится тяжелая техника. Посевная на Южном Урале начнется в конце апреля — начале мая. Зима была снежной, и земля хорошо напиталась водой.

Накануне старта большой работы в стенах аграрного университета под председательством губернатора Алексея Текслера состоялось областное агрономическое совещание.

Прошлый год был тяжелым — из-за засухи и пандемии. Но область была обеспечена всеми продуктами питания, не было дефицита, не допущен рост цен.

Почти 2 млн га — площадь посевов региона, это самый большой показатель в УрФО. Губернатор внес предложение в правительство РФ о продлении еще на год краткосрочных кредитов, взятых селянами в прошлом году, чтобы минимизировать тяжелые последствия 2020 г.

Фото: Ольга АНТОНОВА

На уровне региона обсуждаются тема снижения ставки единого сельхозналога.

Существенно вырос объем грантов и субсидий. Сохранен основной объем поддержи растениеводства. Подписано постановление о порядке выплаты компенсирующих субсидий. Он составит 480 млн руб. — это средства области.

За 4 года в области возвращено 130 тыс га залежных земель. Задача этого года — восполнение плодородия почвы, и 100 млн руб по поручению губернатора будет выделено на покупку минеральных удобрений. Эту господдержку регион будет продолжать и при необходимости наращивать.

Еще одна важная задача — увеличить производство зерна, чтобы обеспечить потребности постоянно развивающихся перерабатывающих предприятий. Алексей Текслер поставил задачу: стремиться к урожаю в 2 млн тонн. И не только путем расширения пахотных площадей — в союзе с наукой.

Прошлогодняя засуха показала важность страхования посевов с господдержкой. В нашей зоне рискованного земледелия без страхования никак. Кстати, в прошлом году застраховавшие урожай предприятия получили возмещение от страховых компаний.

— Минсельхоз региона должен быть на стороне аграриев в получении страховых выплат. Понимаю все сложности работы со страховыми компаниями, но страхование — федеральный тренд, и здесь топтаться нельзя, — сказал губернатор.

Кстати, вышел в свет проект федерального закона, по которому государство будет возмещать не 50, а 80% страховой премии. Минсельхоз региона готов предоставлять селянам юридическую помощь в оформлении страховых договоров и работе по ним.

Под фото: перед входом в здание аграрного университета разместилась выставка сельхозтехники.

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