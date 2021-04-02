Избавились от приставки и.о.: в правительстве региона новые кадровые назначения

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В правительстве Челябинской области новые кадровые назначения. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», изменения ожидаемы: на посту главы минстроя утвержден Юлий Элбакидзе, министром спорта официально стал Максим Соколов, первым замминистра дорожного хозяйства и транспорта — Станислав Харченко, а место замминистра сельского хозяйства заняла Инна Подшивалова. Обновить правительство губернатор Алексей Текслер решил еще накануне 2021 года, это были первые серьезные подвижки с момента его прихода к руководству Челябинской областью.

— Понятно, что в статусе исполняющих обязанности резких маневров не совершишь, сейчас же вышеперечисленным открыты все дороги, — добавляют авторы городского паблика. — Со строительными проектами в прошлом было связано несколько уголовных скандалов — пора почистить репутацию. Спортивных достижений у региона достаточно, но от дополнительных наград и состязаний никто не откажется. В Миндоре главное — транспортная реформа областного центра, результат целиком зависит от качеств команды. У Минсельхоза впереди посевная, темпы надо сохранить ради хорошего урожая и экспорта. Справятся ли выбранные специалисты, оправдают ли кредит доверия? Будем наблюдать.