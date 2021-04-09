В Челябинске в День космонавтики на телебашне засветится ракета

Челябинская телебашня стала уже визитной карточкой города.

В Челябинске, 12 апреля, в честь 60-летия запуска первого человека в космос, появится светящаяся ракета. Она загорится на телебашне, установленной недалеко от ДК Железнодорожников.

— Уже через четыре года после полета Юрия Гагарина на орбиту были подняты первые спутники связи, а через шесть, в 1967 году, заработала наземная сеть станций космической связи «Орбита», — рассказывают в филиале РТРС «Челябинский ОРТПЦ».

Светящуюся ракету увидят жители Советского и Центрального районов. Архитектурно-художественную подсветку в честь Дня космонавтики включат 12 апреля с 20:00 до 23:00.

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