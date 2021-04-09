Челябинцам, чьи квартиры затопило после капремонта, компенсируют ущерб

Раскрытая кровля стала причиной потопа в квартирах. Фото: Ирина Мальцева/"Текслер, помоги!"/vk.com

В Тракторозаводском районе Челябинска на улице Ловина, 26 во время капитального ремонта крыши затопило квартиры. Как рассказала жительница дома, на время работ кровлю раскрыли, а когда пошел первый дождь, в квартиры потекли ручьи с потолка.

— Сегодня, 9 апреля, утром регоператор с подрядчиком приехали в дом с комиссией, чтобы зафиксировать ущерб, нанесенный жителям верхних этажей, — сообщили в пресс-службе регионального оператора капремонта Челябинской области. — После чего будет приниматься решение о компенсации нанесенного ущерба собственникам.

Подрядчик менял стропильную систему, обрешетку, смонтировал изоспан. Фото: Ирина Мальцева/"Текслер, помоги!"/vk.com

Как разъяснил регоператор, подрядная организация занималась заменой стропильной системы, обрешетки, был смонтирован изоспан. После того, как собственники пожаловались на протечки, подрядчик дополнительно натянул изоляционный материал на перекрытия.

— Ответственность за устранение ущерба, нанесенного в процессе производства работ по капитальному ремонту, лежит на подрядчике, — уточнили в ведомстве.

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