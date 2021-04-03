С деньгами напряженка: компании «Челябметрострой» может грозить банкротство

Единственным челябинским метростроителям грозит банкротство. В областной Арбитражный суд поступил иск с требованиями на полтора миллиона рублей от поставщика оборудования — фирмы «Уралтехгрупп», пишет телеграм-канал «Челябушка». Дата рассмотрения дела пока не определена, подробности тоже отсутствуют.

— Ясно одно — с деньгами напряженка и неудачи буквально преследуют «Челябметрострой». Недавно компания пыталась отбить контракт на обслуживание подземки у «Спецподземстроя» (Екатеринбург) из-за отсутствия лицензии, которую, судя по всему, просто забыли продлить, ведь в 2020 году работы как-то проводились, — говорит паблик. — До этого челябинцы дважды проиграли в конкурсе тем же екатеринбуржцам. Занятный факт: междусобойчик идет на фоне разговоров о транспортной реформе, предусматривающей развитие метрополитена.

Активным сооружением подземки «Челябметрострой» занималась до 2010 года, затем — содержанием выработок, тоннелей и заделов под станции. Сейчас такой контракт обходится примерно в 200 миллионов рублей. Мэрия как раз вновь объявила тендер.

— Наверняка, компания надеется и на будущие контракты по развитию (о нем говорят даже в СовФеде, не то, что в Миндоре), но в случае разорения легче будет выписать более успешных иногородних строителей, — добавляют в добавляют авторы «Челябушки».