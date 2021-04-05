В бюджете не хватает 300 миллионов: челябинские политики заявили о нехватке денег на выплату отпусков медикам

Челябинская область подкинула забот федеральному Минздраву, пишет телеграм-канал «Челябушка». Оказывается, в бюджете региона нет средств на отпуска для медиков. Если точнее, то не хватает более 300 миллионов рублей. Приличная сумма. Об этом с разницей в сутки заявили два значимых политика — спикер ЗакСО Владимир Мякуш и вице-губернатор Ирина Гехт.

— Мало было признать наличие прорехи кулуарно, сложнее — довести до сведения вышестоящих чиновников. Что касается причин ситуации, то дело отнюдь не в человеческом факторе, как можно было бы подумать, все глобальнее, — добавляют авторы «Челябушки». — В 2020 ковидном году медики получали стимул-выплаты за допнагрузку и не ходили в отпуска. А в ближайшие месяцы ожидается наплыв заявлений на отдых, поэтому бить тревогу челябинское правительство решило заблаговременно.