Весна обнажает проблемы: власти Южного Урала обратили внимание на проблему ямочного ремонта

Меняется сезон — меняются проблемы. Качество очистки дорог после снежных буранов отходит на второй план, на первый — выходит качество ремонта после схода снега вместе с асфальтом. К сожалению, фокус до сих пор актуален, поэтому на повестке у нас реакция властей, — пишет городской телеграм-канал «Челябушка».

— Вероятно, будут предъявлять к подрядчикам повышенные требования. Например, мэр Челябинска Наталья Котова сегодня поручила поднять все дорожные контракты за несколько лет и заставить исполнителей провести ямочный ремонт по гарантии, если таковая имеется, — продолжают авторы паблика. — А губернатор Челябинской области Алексей Текслер обеспокоенным выглядел уже в минувшую пятницу — в инстаграме, где челябинцы и жалуются обычно на разные беды, он напомнил, что увеличивает финансирование дорожной сферы каждый год, однако весна все равно обнажает проблемы и промедления с ремонтом быть не должно.