Может пойти под снос: «немецкий квартал» в Челябинске не признали объектом культурного наследия

Новая головная боль челябинских градозащитников: эксперты во второй раз не признали знаменитый «немецкий квартал» историко-культурной ценностью. В Госкомитет по охране культурного наследия поступил соответствующий документ, сообщает городской телеграм-канал «Челябушка».

Следовательно, в ближайшее время ансамбль домов по улице Социалистическая в Металлургическом районе, появившийся в годы войны благодаря немецким пленным, может пойти под снос, поскольку его охранный статус аннулируют.

— В последние годы нашу «маленькую Баварию» трепало из стороны в сторону — ее то вносили в список ценных объектов, то исключали оттуда. Естественно, процесс сопровождался эмоциональными всплесками в среде экскурсоводов и краеведов. Говорят, подобной архитектуры в России нет (кроме Калининградской области, конечно). Пусть элитный (в прошлом) район и превратился в гетто, все же обидно будет потерять такой ломоть истории. Но, кажется, чиновники и депутаты сохранением старины не увлекаются — разговоры на высшем уровне сейчас только о выгодной реновации.