Южный Урал в середине демографического рейтинга субъектов России

Фото: Архив КП

Опубликован новый демографический рейтинг российских субъектов — Челябинскую область поместили в середину, сообщает паблик «Челябушка». За три года естественная убыль в нашем регионе составила почти 41 тысячу человек, миграционный отток — 8 тысяч, численность населения сократилась на 1,4%, до 3 миллионов и 400 тысяч.

— Ситуацию с миграцией мы рассматривали не раз: каких бы действий власти не предпринимали, люди ищут места получше, уезжают из-за плохой экологии и городской среды, низкой зарплаты, безработицы и отсутствия развития в целом. Что касается естественной убыли, то здесь негатива в статистику добавила ковидная пандемия — в 2018-м и 2019-м показатели смертности были меньше, чем в 2020 году. Вместе с тем ограничения в пандемию несколько замедлили миграцию, — рассуждают авторы телеграм-канала. — Впрочем, по мнению аналитиков, представивших рейтинг, у Челябинской области не самое худшее положение по сравнению с другими регионами. Тем и успокоимся.