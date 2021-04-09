Семечка и гречка: Челябинская область сеет культуры высокого спроса

Южный Урал увеличивает посевы "солнечной культуры" и гречихи. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В пятницу, 9 апреля, на областном агрономическом совещании в стенах агроуниверситета обсуждали посевную-2021. Большое собрание вел губернатор Алексей Текслер.

Итак, в этом году предстоит посеять 1 млн. 430 тыс га зерновых, в том числе, пшеницы — 906 тыс. га. Аграрии Южного Урала наращивают производство масличных культур: подсолнечника, рапса, льна, сои посеют на 41 тыс. га. Культуры пользуются высоким спросом на рынке, как и гречиха. Ее в этом году посеют на 4 тыс га больше, чем в прошлом (13,6 тыс. га).

Региональный бюджет направит в агроотрасль 100 млн. руб. только на покупку минеральных удобрений. Цены на подкормки растут, и минсельхоз региона просит аграриев переходить на прямые контакты с производителями, минуя перекупщиков. Министерство поможет контактами производителей удобрений.

— Мы существенно увеличили объемы поддержки по всем направлениям — в три раза, несмотря на все проблемы с бюджетом, — сказал губернатор. — Мы должны нарастить урожайность, и для этого использовать все возможности.

Один из залогов хорошего урожая — качественная техника. С «Росагролизингом» заключено 667 договоров на 5,5 млрд руб. Первый платеж за новые машины обеспечивает областной бюджет. С начала года аграриям поставлено 42 трактора, 15 зерноуборочных машин и пр. Всего — 186 единиц техники, это больше, чем в прошлом году.

Приоритеты развития АПК на Южном Урале — это рост объемов урожая; ввод в оборот залежных земель; рост производства зерна.

Кстати, с этого года страхование — единственный механизм для компенсации возможных потерь урожая. Климат Южного Урала непростой: то поливные дожди, то засуха. В оформлении страховок, в общении со страховыми компаниями аграриям поможет минсельхоз. Это — поручение губернатора.

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