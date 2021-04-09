Видео аварии в Челябинской области, после которой сгорел водитель фуры, опубликовала ГИБДД

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Управление ГИБДД по Челябинской области опубликовало видео ДТП, в результате которого сгорел водитель фуры. Авария случилась 8 апреля в 06:30 на трассе М-5. Судя по кадрам, водитель фуры выехал на встречную полосу и врезался в автоцистерну. После удара вспыхнуло пламя.

Водитель грузовика, выехавшего на встречку, не смог выбраться из кабины и сгорел. В автоцистерне ехал 37-летний мужчина, житель Татарстана, он вез молоко в Чебаркуль. В результате ДТП он не пострадал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru