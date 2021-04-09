Власти Челябинска рассказали, почему отрубили корни лиственницам при установке фонарей в сквере

Фото: «Челябинский урбанист» / Комитет дорожного хозяйства

Власти Челябинска объяснили, почему отрубили корни лиственницам при установке фонарных столбов в сквере «Сигнал». Фотографию с поврежденными корнями в своем телеграм-канале «Челябинский урбанист» опубликовал Лев Владов. Это вызвало обсуждение в социальных сетях, но Комитет дорожного хозяйства уверяет, что перед тем, как отрубить часть корней, было проведено исследование, и что деревья со временем восстановятся.

— Озеленителями было проведено выездное обследование и установлено, что частичное повреждение корня лиственниц способно к регенерации. При оттаивании почвы будут внесены стимуляторы для восстановления роста корневой системы, усилен полив, — заявили в Комитете дорожного хозяйства.

В КДХ также добавили, что работы велись, в основном, вручную, а для сохранения корневой системы привлекали специальную технику.

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