На начальника челябинского отдела Ростехнадзора завели дело по подозрению во взятках

Делом занимаются следователи Фото: Михаил ФРОЛОВ

Начальник челябинского отдела Ростехнадзора и трое его подчиненных подозреваются во взятках. По версии следователей, они получили более 150 тыс. рублей от директора учебного центра взамен на положительные аттестации сотрудников, которые проходили там обучение. До конца провернуть аферу не удалось, преступление вскрылось.

— Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела Уральского управления Ростехнадзора и его трех подчиненных сотрудников, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере», — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Что касается директора учебного центра, который заплатил деньги сотрудникам Ростехнадзора, он будет отвечать за дачу взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Сейчас следователи выясняют, не совершали ли они аналогичные преступления, устанавливают доказательную базу.

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