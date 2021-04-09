Суд вынес приговор американцу, снимавшему детское порно в Челябинске

Дэвид Лэнг снимал ролики на протяжении 10 лет Фото: Станислав БЕЛКИН

Сегодня Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор американцу Дэвиду Лэнгу, снимавшему порно с участием несовершеннолетних девочек. Он организовал студию в обычной квартире, а снимать видео и договариваться с «актрисами» ему помогала переводчица. 1 октября 2018 года ему уже давали срок за аналогичные преступления, но позже вскрылись новые жертвы, поэтому Лэнг снова попал под суд.

— Его признали виновным по ч.1 ст. 242 УК РФ «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних», зафиксировано 10 преступлений по п. б ч. 2 242 УК РФ (те же деяния, совершенные группой лиц). По совокупности ему назначили 10 лет в исправительной колонии общего режима, — рассказали в пресс-службе Курчатовского районного суда.

По совокупности преступлений Лэнгу назначили 10 лет в исправительной колонии общего режима. При этом, он все еще не отсидел назначенные ранее 7,5 лет.

В Челябинск Дэвид Лэнг приехал в 2001 году, но не в качестве режиссера пикантных видео, а как бизнес-тренер. Через 4 года он решил заняться съемкой порно, в качестве актрис приглашая несовершеннолетних девочек. Студию Лэнг организовал в обычной квартире, а видео записывал на диски и отправлял в США. В 2014 году он начал выкладывать контент в Интернет — тогда-то его и накрыли. Про бизнес узнали силовики и задержали его. Дома у Лэнга нашли папки с дисками, а на компьютере хранились тысячи порнографических материалов.

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