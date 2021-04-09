Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 апреля 2021 14:48

Бывший директор челябинского мединформцентра получил «условку» за взятку от своих подчиненных

Он не сможет занимать должности на госслужбе, но только пару лет
Иван АЛЕКСЕЕВИван АЛЕКСЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Сотрудники принесли ему около 250 тыс. рублей

Сотрудники принесли ему около 250 тыс. рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Суд вынес приговор бывшему директору Челябинского областного медицинского информационно-аналитического центра. По версии следствия, в 2019 году Артем Пластовец получил деньги от своих же подчиненных, а взамен пообещал включить их в списки к получению поощрительных выплат. Всего своему начальнику работники принесли более 250 тыс. рублей.

— Директора учреждения признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В результате Пластовцу назначили 4 года лишения свободы условно, еще два года ему запрещено занимать должности на государственной службе. Напомним, уголовное дело в отношении директора мединформцентра возбудили в декабре 2019 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

Криминал