Бывший директор челябинского мединформцентра получил «условку» за взятку от своих подчиненных

Сотрудники принесли ему около 250 тыс. рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Суд вынес приговор бывшему директору Челябинского областного медицинского информационно-аналитического центра. По версии следствия, в 2019 году Артем Пластовец получил деньги от своих же подчиненных, а взамен пообещал включить их в списки к получению поощрительных выплат. Всего своему начальнику работники принесли более 250 тыс. рублей.

— Директора учреждения признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В результате Пластовцу назначили 4 года лишения свободы условно, еще два года ему запрещено занимать должности на государственной службе. Напомним, уголовное дело в отношении директора мединформцентра возбудили в декабре 2019 года.

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