Челябинскую благотворительную акцию «Едем вместе» подхватили на Сахалине

Дмитрий Федечкин принял эстафету от КП-Челябинск.

Челябинская акция «Едем вместе» в поддержку детей с заболеваниями ДЦП расширяет географию. Ее поддержали на самом крупном острове России — на Сахалине. Педали на велотренажере крутил бывший пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин, а ныне — заместитель губернатора Сахалинской области. Эстафету ему передали сотрудники радио «Комсомольская правда» в Челябинске. А возможность поучаствовать в проекте Дмитрию помогли предоставить наши коллеги — радио «Комсомольская Правда» в Южно-Сахалинске.

Дмитрий Федечкин всегда серьезен, когда речь идет о помощи другим.

Напомним, акция «Едем вместе!» стартовала в начале марта. Участники благотворительного веломарафона крутят педали, и тем самым помогают собрать деньги на покупку реабилитационных тренажеров для особенных детей Челябинской области. Старт акции дали уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова вместе с игроками баскетбольного клуба «ЧелБаскет». Акцию поддержали также сотрудники регионального минсоца.

Акция доказывает, что помочь детям может каждый, рассказываем, как это сделать.

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