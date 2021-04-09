Мировое событие: презентован штемпель «Челябинск — город трудовой доблести»

Церемония гашения штемпелем Фото: Ольга АНТОНОВА

Ровно за месяц до Дня Победы, 9 апреля, миру представили почтовый штемпель «Челябинск — город трудовой доблести». На оттиске — силуэт танка. В годы войны наш город дал фронту 18 тысяч танков и самоходных установок.

12 лет областной Совет ветеранов сражался за появление звания и присвоение его Челябинску и Магнитогорску.

— И сначала нам отвечали: «В Челябинской области боевых действий не велось», — говорит председатель областного Совета ветеранов Анатолий Сурков. — А как насчет высказывания маршала Жукова о том, что Победа наполовину выкована в тылу?

Ветераны народ упорный, сдаваться не привыкли. И добились справедливости.

2 июля 2020 года Челябинску и Магнитогорску присвоено звание городов трудовой доблести.

В честь высокого звания ко Дню Победы в нынешнем году в Челябинске появится стела. А почтовый штемпель украсит письма и открытки, разлетающихся из нашего города по всему миру.

В церемонии специального гашения штемпелем участвовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш, председатель областного Совета ветеранов Анатолий Сурков и председатель общественного движения «Наш Челябинск» Владимир Шевченко.

— Мы все помним, с каким волнением узнали об Указе президента России о присвоении звания «Город трудовой доблести» Челябинску, Магнитогорску и еще 18 городам нашей страны. Сейчас мы ведем работу с Академией наук о присвоении звания Златоусту и Миассу. Ко мне с такой просьбой обратились жители, и я их желание поддержал, — сказал губернатор.

Для нашего города штемпель изготовлен в трех экземплярах. Один будет храниться в центральном отделении «Почты России» на улице Кирова. Поставит его оттиск на конверте или на открытке может каждый из нас. Второй — в здании правительства региона. Третий — в Законодательном Собрании.

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