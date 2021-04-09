Возле границы с Казахстаном в Челябинской области перекрыли движение из-за потопа

Сейчас проезд через пункт пропуска Мариинский недоступен из-за потопа. Фото: google.ru / maps

В Челябинской области из-за разлива реки Берсуат была затоплена дорога Бреды-Житикара вблизи границы с Казахстаном. В связи с этим движение через российский пункт пропуска Мариинский было закрыто как для автомобилистов, так и для пешеходов.

— Просим граждан использовать для пересечения границы пункты пропуска Бугристое (Троицкий район) и Николаевка (Варненский район), работающие в штатном режиме, — сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Челябинской области.

В ведомстве добавили, что глубина разлившего потока составляет один метр. Сейчас в районе затопленного участка дороги ведутся работы по отводу воды

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