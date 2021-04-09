В Курганской области грузовой поезд насмерть сбил восьмилетнего школьника

Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось Фото: Виталий КАРНАУХ

Уральское СУ СКР на транспорте занимается расследованием гибели восьмилетнего школьника, которого сбил грузовой поезд в Курганской области. ЧП произошло сегодня днем, 9 апреля, на железнодорожном перегоне Просвет-Галкино.

— По версии следствия, ребенок вышел из электропоезда и начал переходить железнодорожные пути, по которому следовал грузовой поезд. Машинист состава применил экстренное торможение, но ввиду близкого расстояния наезд предотвратить не удалось. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия, — сообщили в пресс-службе Уральского СУ СКР на транспорте.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

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