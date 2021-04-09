В Челябинске жильцов многоэтажки эвакуировали из-за провала грунта

Работы по устранению последствий разрушения будут вестись круглосуточно. Фото: мэрия Челябинска

Жильцов дома на улице Куйбышева,7 эвакуировали из-за провала асфальта, который образовался накануне вечером. На проблемном участке сейчас перекрыто движение от улицы Чайковского до Косарева. Также работает спецтехника. Мэр Челябинска Наталья Котова лично побывала на месте разрушения.

— Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Ведётся постоянный мониторинг состояния грунта возле МКД. Подвальные помещения МКД находятся в сухом состоянии, — сообщили в мэрии Челябинска. — В связи с высоким уровнем шума и вибрацией от работающей техники жителям дома предложен маневренный фонд. Все необходимые ресурсы и техника для восстановительных работ имеются в наличии.

Фото: мэрия Челябинска

В администрации города также добавили что работы по устранению последствий коммунальной аварии будут вестись круглосуточно.

Фото: vk.com/achnov

Фото: vk.com/achnov

Напомним, это уже второй по счету провал асфальта на неделе. Так, 5 апреля на улице Куйбышева образовалась яма около автоцентра. Еще один небольшой провал появился на перекрестке улиц Пограничной и Курганской в Ленинском районе. Но жители с юмором превратили его в «арт-объект».

Обновлено в 21:24. В мэрии сообщили, что течь воды уже локализована, также был установлен временный коллектор. В настоящий момент проводятся плановые аварийно-восстановительные работы.

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