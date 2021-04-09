Новые сроки весенней охоты и пожарные части у заповедников: Челябинская область готовится к опасному сезону

Почти все лесные пожары - рукотворные. Фото: Олег УКЛАДОВ

Горячие темы — паводок и пожароопасный сезон — обсуждали в пятницу, 9 апреля, на заседании региональной комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций при губернаторе Челябинской области.

Алексей Текслер поручил местным главам объяснить жителям, как опасно выходить на весенний лед. На Южный Урал пришло настоящее тепло, снег и лед интенсивно тают. У облюбованных народом точек выхода на лед губернатор поручил выставить временные посты и запрещающие знаки.

— У нас в области на учете 90 таких мест массового выхода людей на лед на 53 водоемах в 19 территориях. Прошу активизировать работу уполномоченных должностных лиц по контролю и пресечению нарушений. Это касается, в первую очередь, любителей зимней рыбалки и детей, — сказал глава региона.

По сообщениям синоптиков, паводок на Южном Урале пройдет в границах многолетних значений. Тем не менее, на время вешних вод подготовлена группировка сил численностью почти 10 тыс. человек. Готово более 2 тыс. единиц техники, 141 лодка и катер.

Как сообщили в пресс-службе региона, к незамедлительному реагированию готовы 5 аварийно-спасательных групп от Уральского учебного спасательного центра МЧС России и специализированной пожарно- спасательной части ГУ МЧС России по региону.

Кроме паводка в регионе все ближе пожароопасный сезон. На карте области 1278 деревень и сел расположены в зоне возникновения природных пожаров. В том числе, в 256 риск возникновения большого огня особенно велик.

На Южном Урале изменены сроки весенней охоты. На юге области охота разрешена с 10 апреля, в средней части — с 17 апреля, в горнозаводской зоне — с 24 апреля. Сезон охоты продлится 10 дней.

К борьбе с огнем готовы более 4 тыс. человек и почти 2 тыс. единиц техники. В помощь людям — 30 комплексов видеонаблюдения.

По решению губернатора у нацпарка «Таганай» откроется пожарное депо; на Увильдах, в селе Кузнецком — пожарная часть. Там бойцы будут прикрывать турбазы и детские лагеря на озере Увильды.

Кстати, 10 апреля, пожароопасный сезон устанавливается на большей части Челябинской области. С 1 мая — в Ашинском, Катав-Ивановском, Кусинском, Нязепетровском и Саткинском районах, в Верхнем Уфалее, Златоусте и Усть-Катаве.

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