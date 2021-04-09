Клиенты Билайн Бизнес смогут воспользоваться сервисами Yandex.Cloud

Билайн Бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») и облачная платформа Yandex.Cloud (входит в группу компаний Яндекса) подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В рамках партнерства корпоративные клиенты Билайн, использующие широкий спектр преимуществ мультиоблачной платформы BeeCloud, получат доступ к сервисам Yandex.Cloud.

Клиентам Билайн Бизнес теперь доступны на выбор три гипервизора для построения облачной инфраструктуры в BeeCLOUD: VMware, Hyper-V и KVM Yandex.Cloud. Решения гибридной ИТ-инфраструктуры предоставляются на базе сети ЦОДов уровня Tier III (IaaS, PaaS, DRaaS, Colocation и др.), объединенных в единую IP MPLS сеть без оплаты за исходящий трафик.

Это позволяет создавать устойчивую инфраструктуру и добиваться экономии. Клиентам открывается возможность использовать в своих проектах сервисы Yandex.Cloud: технологии машинного обучения, экосистему для развития платформы данных, автоматизированное управление контейнерами, бессерверные вычисления. Также клиенты смогут пользоваться единой службой поддержки, где в зависимости от темы обращения к решению будут подключаться специалисты BeeCloud или Yandex.Cloud.

Евгении Коробов, директор по развитию нового бизнеса ПАО «ВымпелКом»:

— Мы рады началу нашего сотрудничества с Yandex.Cloud, которое позволит использовать все возможности одной из лучших платформ на рынке в решениях цифровой трансформации на базе BeeCLOUD. Для наших клиентов важно, чтобы провайдер использовал комплексный подход к построению цифровой ИТ-инфраструктуры, и чтобы при этом он обладал внушительным опытом в этом вопросе. Наше партнерство позволит реализовать multicloud стратегию Билайн Бизнес по расширению возможностей BeeCLOUD за счет экосистемы облачных сервисов от Yandex.Cloud. Это даст возможность закрыть потребности всех сегментов бизнеса.

Yandex.Cloud также соответствует всем необходимым требованиям по защите персональных данных. Это важно для наших клиентов, среди которых много представительств международных компаний, для которых соответствие ФЗ-152 и наличие опыта в части информационной безопасности играют важную роль при выборе поставщика.

Олег Коверзнев, операционный директор Yandex.Cloud:

— Мы видим, что российские компании все больше интересуют не отдельные облачные технологии, а возможность получить весь необходимый набор сервисов для решения задач роста бизнеса. Наше партнерство с BeeCLOUD облегчит старт тем, кто еще не в облаке и даст больше инструментов для цифрового прорыва опытным клиентам во всех регионах.