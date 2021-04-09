«К тебе я всей душой»: артист Юрий Гальцев посвятил песню челябинскому городу

Юрий Гальцев планирует приехать с концертом в Челябинскую область в конце мая Фото: Олег ЗОЛОТО

Российский артист и юморист Юрий Гальцев написал песню, которую посвятил городу Сатке (Челябинская область). Своим творчеством он поделился на своей странице в Instagram.

— Эту песню я посвящаю всем жителям города Сатки. Люди с открытой душой, которые всегда примут тебя как родного. Если кто не был в Сатке, бросайте свои дела, приезжайте, не пожалеете! Посвящаю также своим друзьям, которые любят свой город и делают всё, чтоб он был красивее! — написал Гальцев в Instagram.

Артист добавил, что аккомпанировали ему во время песни Дмитрий Борисов (Бас-гитара) и Александр Алесин (гитара). Также Юрий Гальцев в комментариях к своей записи сообщил, что собирается приехать в Сатку с концертом в конце мая.

Ранее Юрий Гальцев провел свои новогодние каникулы в Сатке. Он несколько раз съездил на рыбалку и забрался на гору Зюраткуль. Юморист признался, что был счастлив как ребенок.

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