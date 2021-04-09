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Общество9 апреля 2021 20:45

В Челябинской области ограничат движения для большегрузов

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Рустам ЯХИНРустам ЯХИН
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Ограничения для большегрузов могут действовать до 30 дней

Ограничения для большегрузов могут действовать до 30 дней

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Миндортранс Челябинской области объявил об ограничении движения на дорогах для большегрузов. Меры были введены из-за паводковой ситуации в регионе. Ограничения начнут действовать с 12 апреля и завершатся до полного просыхания проезжей части на крупных дорогах (не более 30 суток).

— Ограничение коснется механических транспортных средств и транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн, — уточнили в ведомстве. — Если нагрузка на ось превышает норму, движение транспортных средств должно осуществляться на основании разрешений, выдаваемых Миндортрансом.

Оформить разрешение можно по следующему номеру телефона: 83512378254.

Действие приказа не распространяется:

— на пассажирские перевозки автобусами, в том числе и международные;

— на перевозки продуктов питания, животных, кормов для скота, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов (в том числе смазочных масел) и специальных жидкостей, жидкого азота для сельскохозяйственных организаций, сжиженного газа для населения, топочного мазута, печного топлива, угля, семенного фонда, удобрений, гербицидов, почты и почтовых грузов;

— на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и/или ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

— на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в котороных законодательством РФ предусмотрена военная служба;

— на транспортные средства, используемые для содержания, ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автодорог регионального и местного значения Челябинской области.

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