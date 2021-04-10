В Челябинске автобус насмерть задавил пешехода, перебегавшего дорогу

Скончавшийся мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске напротив дома №18 по улице 40 лет Победы в 20:30 8 апреля автобус сбил мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в городской ГИБДД.

— За рулем ПАЗ-2305 находился 35-летний водитель, — уточнили в ведомстве. — Мужчина-пешеход от полученных травм скончался в больнице.

За рулем ПАЗ был 35-летний водитель. Фото: ГИБДД Челябинска

В ГИБДД сообщили, что ищут очевидцев. Если вы видели аварию или у вас есть записи видеорегистратора, обратитесь в отдел по расследованию ДТП СУ УМВД России по г. Челябинску (ул. Васенко, 65а, 267-78-99).

Вчера, 9 апреля, Областной суд рассмотрел апелляцию по мере пресечения водителю Nissan Terrano Евгению Стюрину, который 30 марта подшофе насмерть сбил женщину, протащил ее на капоте и скрылся с места ДТП. Несмотря на все обстоятельства, Центральный районный суд отправил его под домашний арест. Решение возмутило не только общественность, но и прокуратуру. Надзорное ведомство собрало много любопытной информации о лихаче и подало на апелляцию. До 7 июня Евгений Стюрин проведет в СИЗО. Его взяли под стражу прямо в зале суда.

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